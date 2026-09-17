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RSS प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा 13 दिसंबर को, मुजफ्फरपुर में समागम को करेंगे संबोधित

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Published: Thu, 17 Sep 2026 01:16 PM (IST)

RSS Abhyudaya Sangh Samagam: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 13 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में 'अभ्युदय संघ समागम' को ...और पढ़ें

सरसंघचालक डा. मोहन भागवत। फाइल फोटो

सरसंघचालक डा. मोहन भागवत। फाइल फोटो

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अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Mohan Bhagwat Muzaffarpur Visit: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत 13 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। वे यहां उत्तर बिहार प्रांत द्वारा आयोजित 'अभ्युदय संघ समागम' में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।

संघ प्रमुख के इस कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

50 हजार स्वयंसेवक जुटेंगे

इस समागम में उत्तर बिहार के सभी जिलों से करीब 50 हजार पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक जुटेंगे। संघ प्रमुख इन कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। आयोजन को लेकर आरएसएस के स्वयंसेवक भव्य तैयारियों में जुट गए हैं।

rss chief mohan bhagwat bihar visit muzaffarpur abhyudaya sangh samagam 1

ऑनलाइन निबंधन शुरू

समागम को सफल बनाने के लिए संघ कार्यालय मधुकर निकेतन में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन निबंधन (रजिस्ट्रेशन) कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है।

भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में संपर्क अभियान चलाया जाएगा।

पताही हवाई अड्डा चिह्नित

आयोजन स्थल के रूप में फिलहाल शहर के पताही हवाई अड्डा मैदान को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा कार्यकर्ता अन्य उपयुक्त मैदानों और बड़े स्थानों की भी टोह ले रहे हैं।

पूरे उत्तर बिहार प्रांत में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है।

अंतिम रूप में व्यवस्थाएं

विभाग संघचालक चंद्रमोहन खन्ना चन्नी के अनुसार कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समागम में उत्तर बिहार की ऐतिहासिक भागीदारी होगी। 

निबंधन प्रशिक्षण के इस मुख्य सत्र में प्रांत प्रचारक रविशंकर सिंह विशेन, विभाग संघचालक चंद्रमोहन खन्ना, महानगर संघचालक अविनाश कुमार, महानगर कुटुंब प्रबोधन संयोजक रजनीश मिश्रा और जिला प्रचारक सुनील रुद्र आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहकर अभी बताइए आनलाइन कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए।