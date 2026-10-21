रेलवे का सख्त एक्शन: ट्रेनों में खानपान की होगी 'थर्ड पार्टी' चेकिंग, 24 घंटे में गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई में गड़बड़ी करने वाले खानपान संचालकों पर रेलवे ने अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है।

रेलवे ने खानपान सेवाओं की निगरानी के लिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी से जांच कराने की व्यवस्था की है। रेलवे ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ समझौता किया है।

इसके तहत ट्रेनों और स्टेशनों पर खानपान इकाइयों की बिना पूर्व सूचना औचक जांच की जाएगी। इस व्यवस्था का लाभ मुजफ्फरपुर समेत पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मिलेगा।

डिजिटल साक्ष्यों से तय होगी जवाबदेही

जांच के दौरान निरीक्षक मोबाइल एप के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियों को दर्ज करेंगे। निरीक्षण स्थल की लोकेशन जियो-टैगिंग के जरिए और जांच का समय टाइम-स्टैम्पिंग से रिकॉर्ड होगा।

साथ ही, गड़बड़ियों की तस्वीरें भी साक्ष्य के रूप में दर्ज की जाएंगी। इससे संबंधित खानपान संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने और शिकायतों की जांच में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। भोजन बनाने से लेकर परोसने तक की होगी निगरानी निरीक्षण के दौरान भोजन तैयार करने की जगह की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के भंडारण, कर्मचारियों की साफ-सफाई, सुरक्षात्मक उपकरणों के इस्तेमाल और भोजन को उचित तापमान पर रखने जैसी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।