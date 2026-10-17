समस्तीपुर रेल मंडल में हाईटेक होगी सिग्नल व्यवस्था, ट्रैक चार्जर खराब होते ही बजेगा अलार्म

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Railway Division Track Feed Charger: ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन और सिग्नल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में समस्तीपुर रेल मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मंडल के मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न स्टेशनों पर ट्रैक फीड चार्जर में खराबी आते ही अलर्ट करने वाली स्वचालित चेतावनी प्रणाली (ऑटोमैटिक वार्निंग अलार्म) लगाई जाएगी।

इस आधुनिक व्यवस्था पर लगभग 1 करोड़ 79 लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी, जिसके लिए रेलवे ने ई-निविदा (टेंडर) जारी कर दी है। टेंडर डालने की अंतिम तिथि 4 नवंबर तय की गई है।

दूर होगी तकनीकी बाधा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक फीड चार्जर सिग्नलिंग प्रणाली का एक बेहद अहम हिस्सा होता है। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी आने से बिजली आपूर्ति और सिग्नल व्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होती है।