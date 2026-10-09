समस्तीपुर रेल मंडल के फाटकों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा होगी मजबूत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Railway Division CCTV: समस्तीपुर रेल मंडल के समपार फाटकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है।

इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना और रेल परिसरों पर नजर रखना है। इन कैमरों के जरिए फाटकों के आसपास होने वाली तमाम गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा।

हादसों पर नजर

किसी भी दुर्घटना, सुरक्षा चूक या विवाद की स्थिति में यह फुटेज जांच में बेहद सहायक साबित होगा। सीसीटीवी कैमरे लगने से समपार फाटकों के पास सड़क और रेल यातायात की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी।