रेलवे का बड़ा फैसला: 45 पैसे में 10 लाख का बीमा, अब PRS काउंटरों पर भी उपलब्ध

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IRCTC Insurance Scheme Rules: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाते हुए एक अहम कदम उठाया है।

अब तक केवल आईआरसीटीसी (IRCTC) से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलने वाली वैकल्पिक दुर्घटना बीमा की सुविधा अब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) यानी रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी मिलेगी।

कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने इस सुविधा को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो मंगलवार यानी 27 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी।

10 लाख तक का कवर

इस वैकल्पिक बीमा सुविधा के तहत यात्रियों को महज 45 पैसे के प्रीमियम में 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। बीमा पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार, ट्रेन दुर्घटना में यात्री की मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है।