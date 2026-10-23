रेलवे के 'विश्वस्तरीय' दावों को कुतर रहे चूहे! अंत्योदय एक्सप्रेस में उसकी भागदौड़ से खुली पोल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Antyodaya Express Rats Problem: एक तरफ देश में रेलवे को 'विश्वस्तरीय' और बुलेट ट्रेन के युग में ले जाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि पटरियों पर दौड़ती आम जनता की गाड़ियों (ट्रेनों) में चूहों और सांपों का 'वीआईपी मूवमेंट' बदस्तूर जारी है।

कभी बोगी में सांप के निकलने से यात्रियों की सांसें अटक जाती हैं, तो कभी चूहों के झुंड कुर्सियों पर ऐसे इठलाते हैं जैसे वे ही ट्रेन में मुख्य हैं। ताजा मामला वाराणसी सिटी से दरभंगा जाने वाली (15552) अंत्योदय एक्सप्रेस का है, जहां चूहों की धमाचौकड़ी ने रेलवे के स्वच्छता और सुंदरीकरण के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। चूहा भगाने के वादे फेल ट्रेनों में चूहों का यह कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर जब भी बोगियों में चूहों के आतंक की शिकायत सामने आती है, तो रेल अधिकारी 'पेस्ट कंट्रोल' कराकर चूहों को भगाने का रटा-रटाया दावा कर देते हैं।

लेकिन, हकीकत यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी ये चूहे ट्रेन की बोगियों से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री इन दिनों चूहों के इस आतंक से बुरी तरह त्रस्त हैं।

स्थिति यह है कि यात्रियों का सामान और खाने-पीने की चीजें सुरक्षित रखना तक मुश्किल हो गया है। फीडबैक अभियान के बीच खुली पोल एक तरफ रेलवे प्रशासन स्टेशनों पर और ट्रेनों के भीतर यात्रियों से 'फीडबैक' लेकर सुविधाओं का ढोल पीट रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रेन के भीतर घूम रहे चूहे यात्रियों से बिना मांगे ही अपनी मौजूदगी का फीडबैक दे रहे हैं।