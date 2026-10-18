कश्मीरी कारीगरी और गुजराती मिरर वर्क वाले झुमकों की मची धूम, मुजफ्फरपुर के दुर्गा पूजा मेले में नए ट्रेंड का क्रेज

अजय पांडेय, मुजफ्फरपुर। बरेली के बाजार में झुमका गिरने की बात पुराने दौर की है, अब तो गुजरात का झुमका खनक, चमक रहा। त्योहारों के बाजार में नया ट्रेंड है।

कश्मीरी कारीगरी वाले चांदी जैसे झुमकों पर गुजराती मिरर वर्क और रंगीन धागों की छटा। कान में डोलते-झूलते ही पहाड़ी हवाओं सी हल्की कश्मीरियत और कच्छ के मेले जैसा चटक अंदाज एक साथ...।

कॉलेज से लेकर गरबा पंडाल तक लड़कियों की पहली पसंद बन रहा ये फ्यूजन लुक। स्टैंडी में चलती-फिरती दुकान पर भीड़ ऐसी कि झुमका पसंद करना भी जद्दोजहद।

छात्राएं कहती हैं...हल्का है, पूरे दिन पहन सकते और हर ड्रेस पर चलता है। महिलाएं भी पीछे कहां, दो-दो, तीन-तीन जोड़ी ले रहीं। देवी मंदिर के पास डिजाइन पसंद कर रहीं डॉ. रितुल कहती हैं, अभी तो फेस्टिव सीजन है। यह आइटम भी ट्रेंडी है, आप हर टाइम गोल्ड नहीं पहन सकते।

हरिसभा चौक पर स्टैंडी के साथ खड़े चंदन बताते हैं कि वैसे तो यह साल भार का काम है, लेकिन दशहरा से लेकर छठ तक खास होता है। नवरात्र के दो दिन के मेले में 10 से 12 हजार का माल बिक जाता है। मेटलिक आर्टिफिशियल आभूषण गुजरात के राजकोट से मंगाया जाता है। अभी कोरियन स्टड्स, कश्मीरी झुमका, बाली, टाप्स, प्लेन झुमका का खूब क्रेज है। 150 से 600 रुपये तक की रेंज में यही फ्यूजन ट्रेंड में है।

खिलखिलाता खिलौना बाजार मेले में खिलौना बाजार खिलखिला रहा। देवी मंदिर के सामने दुकान लगाए खिलौना कारोबारी अमन बताते हैं कि खिलौने का सबसे बड़ा बाजार दशहरा ही होता है, जहां दुकान से हटकर कारोबार होता है। दक्षिण भारत से मंगाए गए शंखों से निर्मित चाबी के छल्ले। हम जितने महीने में नहीं बेच पाते, उससे ज्यादा दो से तीन दिन के मेले में कमा लेते हैं। दो से तीन दिन के मेले में एक स्टाल से औसतन 40 से 50 हजार तक के कारोबार की उम्मीद जताते हैं।