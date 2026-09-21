'चाचा' कहकर दी लिफ्ट, फिर थमा दिया ईंट-पत्थर भरा बैग; मुजफ्फरपुर में इंजीनियर से हजारों की लूट

संवाद सहयोगी, सरैया। 'चाचा' कहकर पहले भरोसा जीता और लिफ्ट देकर बाइक पर बैठाने के बाद इंजीनियर को बदमाशों ने लूट लिया। रास्ते में मौका मिलते ही बैग बदल लिया। ईंट-पत्थर से भरा दूसरा बैग थमा पुलिस चेकिंग का झांसा देकर बाइक से नीचे उतारा और बदमाश फरार हो गए।

घटना सरैया थाना क्षेत्र में एसएच-86 सरैया-मोतीपुर पथ पर चकिया टोला महमदपुर बाया में निर्माणाधीन रेलवे लाइन के पास सोवार सुबह की है। बैग में हजारों रुपये नकद और कीमती सामान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जैतपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर बल्ली निवासी राजकिशोर सिंह कोलकाता में स्टेट ट्रांसपोर्ट में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। वह कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे। मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरने के बाद वह बस से सरैया पहुंचे। सरैया में वह जैतपुर चौक जाने के लिए किसी गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। घर तक सुरक्षित पहुंचाने का झांसा देकर विश्वास में ले लिया।