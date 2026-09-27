मुजफ्फरपुर के दिघरा में लीज पर ली जाएगी 2.5 डिसमिल जमीन, दो साल से अटका एसटीपी निर्माण होगा पूरा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Dighra STP Muzaffarpur: दिघरा में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के काम को पूरा करने के लिए बुडको (BUDCO) निजी जमीन को लीज पर लेगा।

करीब 2.5 डिसमिल जमीन पर विवाद के कारण बीते दो वर्षों से निर्माण कार्य अटका हुआ है। अब बुडको ने जमीन को लीज पर लेकर नाला निर्माण और शेष प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है।

बुडको ने भेजा पत्र

बुडको के परियोजना निदेशक ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने दिघरा रेलवे गुमटी के पास नाले के अलाइनमेंट में आ रही रैयती जमीन को सतत लीज पर लेने का आग्रह किया है।