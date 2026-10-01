मुजफ्फरपुर में कोचिंग क्लास के दौरान गिरा सामुदायिक भवन का प्लास्टर, एक दर्जन बच्चे घायल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हथौड़ी थाना क्षेत्र की सहिला बल्ली पंचायत के भवानीपुर गांव के वार्ड तीन के क्षतिग्रस्त सामुदायिक भवन की छत का प्लास्टर गुरुवार सुबह गिर गया। इससे एक दर्जन बच्चे घायल हो गए। उन्हें एसकेएमसीएच भेजा गया है। बताया गया कि इस जीर्ण शीर्ण भवन में एक निजी कोचिंग चलाया जा रहा था। घटना सुबह 8:30 बजे हुई है।

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