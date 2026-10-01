Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

मुजफ्फरपुर में कोचिंग क्लास के दौरान गिरा सामुदायिक भवन का प्लास्टर, एक दर्जन बच्चे घायल

By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
Published: Thu, 01 Oct 2026 09:36 AM (IST)

मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक क्षतिग्रस्त सामुदायिक भवन की छत का प्लास्टर गिरने से निजी कोचिंग में पढ़ रहे एक दर्जन बच्चे घायल हो गए।

एक दर्जन बच्चे घायल

एक दर्जन बच्चे घायल

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर में सामुदायिक भवन का प्लास्टर गिरा।

  2. निजी कोचिंग में पढ़ रहे एक दर्जन बच्चे घायल।

  3. घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हथौड़ी थाना क्षेत्र की सहिला बल्ली पंचायत के भवानीपुर गांव के वार्ड तीन के क्षतिग्रस्त सामुदायिक भवन की छत का प्लास्टर गुरुवार सुबह गिर गया। इससे एक दर्जन बच्चे घायल हो गए। उन्हें एसकेएमसीएच भेजा गया है। बताया गया कि इस जीर्ण शीर्ण भवन में एक निजी कोचिंग चलाया जा रहा था। घटना सुबह 8:30 बजे हुई है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

यह भी पढ़ें- दशहरा-दीपावली से पहले मुजफ्फरपुर की सड़कें होंगी दुरुस्त, महापौर ने लिखा पत्र