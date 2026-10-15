140.95 करोड़ से बना मेगा लेदर क्लस्टर, सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन, 3 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Mahwal Leather Park Muzaffarpur: जिले के मोतीपुर स्थित महवल में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 140.95 करोड़ रुपये की लागत से बने 'मेगा लेदर, फुटवियर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर' का विधिवत उद्घाटन किया।

बेला के बाद मुजफ्फरपुर जिले में यह दूसरा बड़ा लेदर क्लस्टर है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्क और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का भ्रमण किया तथा औद्योगिक इकाइयों को शेड व भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे।

करीब 3 हजार लोगों को सीधे रोजगार इस मेगा लेदर क्लस्टर के शुरू होने से क्षेत्र के लगभग 3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही 'प्लग एंड प्ले' इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में स्थापित आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेदर व फुटवियर डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।