मुजफ्फरपुर : बीएड की बची सीटों पर आखिरी दांव, 29 से शुरू होगा अंतिम नामांकन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। CET-B.Ed. 2026 में नामांकन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब अंतिम मौका सामने आया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में B.Ed. और शिक्षा शास्त्री की अब महज 1.3 प्रतिशत सीटें रिक्त रह गई हैं।

इन सीटों को भरने के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग और नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को इस चरण में सीट पाने के लिए अधिक देर करने पर मौका गंवाना पड़ सकता है।

29 सितंबर से तीन अक्टूबर तक मौका

राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो. संजय कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अंतिम चरण की नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से तीन अक्टूबर तक चलेगी। इसमें उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर अभ्यर्थियों को नामांकन का अवसर मिलेगा। पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के अनुसार संचालित होगी।

पहले आएं, पहले पाएं के आधार पर सीट इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन प्रथम आगमन, प्रथम आवंटन (First Come, First Served) के आधार पर होगा। यानी उपलब्ध सीटों पर पहले पहुंचने वाले पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए समय पर कॉलेज पहुंचना महत्वपूर्ण होगा।

पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी ही पात्र अंतिम चरण में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने CET-B.Ed. 2026 की काउंसलिंग के लिए पहले ही पंजीकरण कराया है और निर्धारित ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर दिया है। नए अभ्यर्थियों के लिए इस चरण में अलग से पंजीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है।

कॉलेज में पहुंचकर कराना होगा सत्यापन पात्र अभ्यर्थियों को स्वयं संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर नामांकन कराना होगा। इस दौरान मूल प्रमाणपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। कॉलेज स्तर पर अभ्यर्थियों का क्रम संख्या निर्धारित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार क्रम संख्या तय करने का अधिकार संबंधित कॉलेज का होगा और इस पर किसी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

कॉलेजों को प्रतिदिन करना होगा अपडेट नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कॉलेजों को पहले तीन हजार रुपये का सीट आरक्षण शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित नामांकन को पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। सभी कॉलेजों को अंतिम चरण में हुए नामांकनों का विवरण प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।