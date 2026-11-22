जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Vocational Course Admission 2026: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स में आनस्पाट नामांकन होगा और पूर्व में ऑनलाइन आवेदन के बावजूद दाखिला नहीं ले पाने वाले विद्यार्थी सोमवार से बुधवार तक कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे।

विश्वविद्यालय की अधिसूचना के साथ ही आवेदन से वंचित विद्यार्थियों के लिए सोमवार और मंगलवार को ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल भी दोबारा खोला जा रहा है। सीसीडीसी प्रो. रजनीश कुमार गुप्ता के आदेश के अनुसार पीजीडीसीए को छोड़कर अन्य सभी वोकेशनल कोर्स में खाली सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन होगा। 2500 से अधिक दाखिला अब तक मेरिट लिस्ट के जरिए एक दर्जन से अधिक वोकेशनल कोर्स में करीब 2500 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन पूरा हो चुका है। सत्र 2026 में नव नामांकित छात्र छात्राओं के लिए कक्षाओं की शुरुआत भी हो चुकी है।