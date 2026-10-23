BRABU के वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए अगले सप्ताह आएगी तीसरी मेधा सूची

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Brabu Vocational Admission: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेजों और पीजी विभागों में संचालित होने वाले वोकेशनल कोर्स में दाखिले के लिए तीसरी मेधा सूची अगले सप्ताह जारी की जाएगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। इस तीसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्र-छात्राएं आवंटित सीटों पर कॉलेजों में नामांकन ले सकेंगे।

विश्वविद्यालय की योजना है कि 31 अक्टूबर तक नामांकन की पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाए।

समर्थ पोर्टल से प्रक्रिया

वर्तमान में समर्थ पोर्टल के माध्यम से मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। कॉलेजों में पहली और दूसरी मेधा सूची के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद कई कॉलेजों ने रिक्त सीटों और छूटे हुए छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की थी।