बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने बढ़ाई पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, अब 27 अक्टूबर तक मौका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU PG Exam Form Date Extended: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) ने पीजी सत्र 2025-27 के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है।

बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा तय समय के भीतर परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने की समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

अब विद्यार्थी अपने पीजी विभागों और संबंधित कॉलेजों में 27 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित थी।

परीक्षा नियंत्रक ने जारी की अधिसूचना

इस संबंध में गुरुवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी पीजी विभागों के विभागाध्यक्षों (HODs) और संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को सख्ती से पूरा कराया जाए।

विभाग और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क जमा कराने के साथ ही उनके फॉर्म की भली-भांति जांच कर उसे विश्वविद्यालय के UMIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर तक

पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर (शाम 5:00 बजे तक) विभागाध्यक्षों और प्राचार्यों को सभी सत्यापित फॉर्म UMIS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

दस्तावेज जमा करने की तिथि: 29 अक्टूबर तक परीक्षार्थियों की सत्यापित सूची और परीक्षा शुल्क जमा करने का साक्ष्य विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड सेक्शन में जमा करना होगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं विभागों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनका परीक्षा शुल्क और फॉर्म निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर जमा हो जाएगा।