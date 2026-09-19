एलएस कॉलेज की तरफ बनेगा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का उत्तरी द्वार, सिंडिकेट ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Muzaffarpur News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का एक और नया उत्तरी प्रवेश द्वार एलएस कॉलेज की तरफ बनाया जाएगा।

इसके निर्माण के बाद विश्वविद्यालय परिसर में कुल दो प्रवेश द्वार हो जाएंगे। नए द्वार पर विश्वविद्यालय का नाम और स्थापना वर्ष भी स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।

कुलपति प्रो. डीसी राय की अध्यक्षता में आयोजित सिंडिकेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था।

सिंडिकेट से प्रस्ताव मंजूर

सिंडिकेट की बैठक में कुलपति के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी गई। पूर्व में भी विश्वविद्यालय के दो प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव सिंडिकेट में रखा गया था।

हालांकि, पुराने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए उत्तरी गेट का निर्माण पूर्व निर्धारित स्थल से थोड़ा आगे बढ़ाकर कराने का निर्णय लिया गया है।

जूलोजी विभाग का बदलाव

इससे पहले विश्वविद्यालय के जूलोजी विभाग के समीप प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल से पारित प्रस्तावों को सिंडिकेट से अनुमोदित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तरी द्वार का निर्माण प्रस्ताव पास होने के बाद जल्द शुरू होगा।