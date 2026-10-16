BRABU के नए परीक्षा नियंत्रक बने प्रो. गिरिजेश नंदन, दशहरा की छुट्टी के बाद संभालेंगे कार्यभार

प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। BRABU Examination Controller News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) को नया परीक्षा नियंत्रक मिल गया है।

राजभवन की ओर से प्रो. गिरिजेश नंदन कुमार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का नया परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को इस नियुक्ति से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कुलपति को इसकी जानकारी दी है।

डॉ. अरविंद कुमार की लेंगे जगह

प्रो. गिरिजेश नंदन कुमार इससे पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) के रजिस्ट्रार के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

वर्तमान में वह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक हैं। वह निवर्तमान प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरविंद कुमार का स्थान लेंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. राम कुमार के इस्तीफे के बाद से विश्वविद्यालय में यह महत्वपूर्ण पद प्रभार के भरोसे ही चल रहा था।

छात्रों को पहली प्राथमिकता

नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक प्रो. गिरिजेश नंदन कुमार ने बताया कि वह दशहरा की छुट्टियों के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे।

उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने आश्वस्त किया कि कुलपति के कुशल मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग लेकर परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराने और समयबद्ध तरीके से परिणाम घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि छात्रों को अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।