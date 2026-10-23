BRABU में डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी के नहीं लगाने होंगे चक्कर, कॉलेज से ही मिलेगा मूल प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Muzaffarpur Degree Distribution: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।

अब छात्र-छात्राओं को अपनी डिग्री (प्रमाण पत्र) हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिग्री वितरण की व्यवस्था को पूरी तरह से सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब छात्रों को उनकी डिग्री सीधे उनके अपने कॉलेजों में ही उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षा विभाग कॉलेजों तक पहुंचाएगा डिग्रियां

अब तक की व्यवस्था के अनुसार, डिग्री बनकर तैयार होने के बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही पड़ी रहती थी। कॉलेज अपनी सुविधानुसार यूनिवर्सिटी आकर डिग्रियां लाते थे, जिसके कारण कई बार छात्रों को समय पर डिग्री नहीं मिल पाती थी।

कई मामलों में छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों जगहों के चक्कर काटते-काटते पसीना छूट जाता था। लेकिन, अब नई व्यवस्था के तहत परीक्षा विभाग न केवल डिग्री तैयार कराएगा, बल्कि उसे सुरक्षित संबंधित कॉलेजों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खुद निभाएगा।