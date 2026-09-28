BRABU स्नातक चौथे सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम घोषित, 5 अक्टूबर से शुरू होंगी परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Graduation Fourth Semester Exam Schedule: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) ने स्नातक चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

सत्र 2024-28 में नामांकित विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा 5 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

दो पालियों में परीक्षा

विश्वविद्यालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा रोजाना दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।