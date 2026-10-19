बीआरए बिहार विवि में 28 दिसंबर को दीक्षांत समारोह, मेधावी छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University Gold Medal: बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) में लगातार दूसरे वर्ष दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन होने जा रहा है।

लोकभवन की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आगामी 28 दिसंबर की तिथि संभावित तय की गई है।

इस समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सत्र 2023-25 के टॉपरों समेत एमबीए, एमएड, होम्योपैथी, एमएससी फिश एंड फिशरीज और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मेधावियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सफल शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की जाएगी।

राज्यपाल और राज्यसभा के उप सभापति मुख्य अतिथि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीसी राय ने बताया कि लोकभवन से कार्यक्रम को हरी झंडी मिल चुकी है। समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।