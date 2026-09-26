बीपीएससी टीआरई 4 में सितंबर 2026 CTET अपेयरिंग को झटका, निदेशालय ने स्थिति साफ की

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BPSC TRE 4 Update: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित की जा रही चतुर्थ चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE-4) को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सीटेट (CTET) के अपेयरिंग अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर पूरी स्थिति साफ कर दी है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सितंबर 2026 की सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई-4 में आवेदन का मौका देने का फिलहाल कोई प्रविधान नहीं है।

सहयोग पोर्टल पर दिया जवाब

उल्लेखनीय है कि बीपीएससी टीआरई-4 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। इसी बीच सहरसा के शुभम कुमार द्वारा राज्य सरकार के 'सहयोग पोर्टल' पर दर्ज कराए गए एक परिवाद के जवाब में शिक्षा विभाग ने यह आधिकारिक जानकारी साझा की है।