Kal Ka Mausam 1 October: मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में साफ रहेगा मौसम, पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast Pusa: जिला और उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है।

हालांकि, 04 अक्टूबर को क्षेत्र के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाने और एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं।

यह जानकारी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा स्थित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा संयुक्त रूप से जारी मौसम बुलेटिन में दी गई है।

तीन दिनों के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले तीन दिनों के दौरान क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इस दौरान औसतन 22.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सुबह के समय हवा की औसत आर्द्रता 95 प्रतिशत तथा दोपहर में 90 प्रतिशत रही, जबकि हवा की औसतन गति 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

पूर्वानुमान अवधि के दौरान 03 अक्टूबर तक अधिकांश जिलों में धूप खिली रहेगी। वहीं 04 अक्टूबर को शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

हवा की दिशा और नमी

मौसम केंद्र के अनुसार, आने वाले दिनों में मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।

सुबह के समय आर्द्रता 75 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत के बीच रहेगी। मौसम को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने और खेतों में नमी के अनुसार कार्यों को निपटाने की सलाह दी है।