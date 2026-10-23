उत्तर बिहार में 28 व 29 को भारी बारिश के आसार, चक्रवाती हवा की रफ्तार होगी 50 किमी

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र के आगामी दिनों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की प्रबल संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 अक्टूबर की सुबह तक यह प्रणाली पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात का रूप ले सकती है। इस चक्रवाती प्रभाव के कारण उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिज़ाज तेज़ी से बदलने के आसार हैं।

चक्रवाती तूफान का असर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग ने भी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विश्वविद्यालय के अनुसार 24 से 28 अक्टूबर के दौरान उत्तर बिहार में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और आकाश साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 27 और 28 अक्टूबर को समस्तीपुर व बेगूसराय समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं।