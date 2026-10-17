Kal Ka Mausam 18 October: उत्तर बिहार में नवरात्रि पर एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Update 18 October 2026: शारदीय नवरात्रि को लेकर बिहार और विशेषकर उत्तर बिहार में पूजा पंडालों से लेकर बाजारों तक भारी चहल-पहल देखी जा रही है।

ऐसे समय में जब श्रद्धालु मां के दर्शन और मेले का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकलने की तैयारी में हैं, मौसम के मिजाज पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

मौसम विभाग और डॉ राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार 18 अक्टूबर (रविवार) को मौसम आमतौर पर शुष्क और आसमान प्रायः साफ रहने की उम्मीद है।

हल्की बूंदाबांदी की संभावना

हालांकि, श्रद्धालुओं और पूजा आयोजकों को थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 18 और 19 अक्टूबर के आसपास उत्तर बिहार के एक-दो स्थानों पर बहुत ही हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।

ऐसे में हल्की बारिश के कारण पूजा पंडालों में घूमने वाले भक्तों के आनंद में थोड़ी खलल पड़ने और मेला दुकानदारों तथा कारोबारियों को हल्की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तापमान का पूर्वानुमान इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं रात और सुबह के समय न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।