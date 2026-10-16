Muzaffarpur News: मुशहरी के नए प्रभारी सीओ ने संभाली कमान, लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता

संवाद सहयोगी, मुशहरी (मुजफ्फरपुर)। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुशहरी अंचल के तत्कालीन सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला के निलंबन के बाद शुक्रवार को कांटी अंचल के सीओ मुकेश कुमार ने मुशहरी के प्रभारी अंचलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया।

जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में उन्हें मुशहरी अंचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पदभार संभालने से लंबे समय से लंबित राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद जगी है।

कर्मियों के साथ की कार्यों की समीक्षा

पदभार ग्रहण करने के बाद प्रभारी सीओ मुकेश कुमार ने अंचल कार्यालय के सभी कर्मियों को बुलाकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अंचल में पदस्थापित अमीन से भी मुलाकात कर उनके कार्यों की जानकारी ली। साथ ही राजस्व और आरटीपीएस से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

लंबित आवेदनों का होगा निष्पादन प्रभारी सीओ मुकेश कुमार ने बताया कि अंचल कार्यालय में पूर्व से लंबित आरटीपीएस आवेदनों का निष्पादन उनकी प्राथमिकता है। डोंगल चालू कर कुछ आवेदनों का निष्पादन किया गया है। शेष लंबित आवेदनों का भी जल्द निष्पादन कराने का प्रयास किया जाएगा।

सीओ के निलंबन से प्रभावित था कामकाज गौरतलब है कि मुशहरी अंचल के तत्कालीन सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला के निलंबन के बाद कार्यालय के कामकाज को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार की ओर से चलाया जा रहा राजस्व महाअभियान भी प्रभावित हो रहा था। ऐसे में नए प्रभारी सीओ के आने से लंबित मामलों के निपटारे की उम्मीद बढ़ी है।