Muzaffarpur : मरने से पहले बेगूसराय की महिला ने सहेली से चैट में लिखा था, मार न दिया तो फिर कहना....

संवाद सहयोगी, बैरिया (मुजफ्फरपुर)। गोबरसही चौक स्थित होटल में फंदे से लटकी मिली बेगूसराय की निगम कुमारी की मौत मामले में जांच में कुछ नई बातें सामने आई हैं। शोसल मीडिया को खंगालने से यह पता चला कि निगम कुमारी ने मौत से पहले एक सहेली से वाट्सएप पर चैटिंग की थी।

इसमें कई तरह की बातें लिखी थीं। इसमें एक दूसरे व्यक्ति से शादी का तस्वीर भी भेजी। साथ ही दूसरे से पैसे के लेन-देन का भी स्क्रीनशाट शेयर की है। एक चैट में मार न दिया तो फिर कहना लिखा... है।

पति अलग रह रही थी महिला जांच में पुलिस को पता चला कि 2022 से पति वह अलग रह रही थी। नोएडा की एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी के लिए गुजरात में नौकरी कर रही थी। पति से अलग रहने के दौरान परिवार के एक बड़े सदस्य से संपर्क बना रहा। इन सभी बातों की जानकारी मिलने के बाद सदर पुलिस उसके फेसबुक एकाउंट को खंगाल रही है।