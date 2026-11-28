जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिलावार लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राज्य को 11 लाख 18 हजार 937 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को लक्ष्य का आवंटन कर दिया है।

मुजफ्फरपुर में 34 हजार 634 लाभुकों का मकान बनवाया जाएगा। विभाग ने आवास प्लस पोर्टल के सर्वेक्षण सूची के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा सूची से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रखंडवार प्राप्त कोटिवार लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को स्वीकृति देने के लिए 31 दिसंबर तक की तिथि निर्धािरित की है।

स्वीकृति के बाद लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान विभागीय निर्देश के अनुसार किया जाएगा। कहा गया कि अपात्र या अयोग्य लाभुकों का प्रतीक्षा सूची से नाम नहीं हटाने तथा उन्हें आवास का लाभ दिए जाने का मामला प्रकाश में आने पर जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुकों का फिर से सत्यापन करने को कहा है।

भूमि अनुपलब्धता की स्थिति क्रय कर लाभुक को दिया जाएगा स्वीकृत लक्ष्य के तहत 60 प्रतिशत एससी-एसटी कोटी के परिवारों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। बताया गया कि प्रतीक्षा सूची में कई ऐसे भी लाभुक हो सकते हैं जिन्हें जिन्हें वास स्थल विहीन के रूप में चिह्नित कर लिया गया हो लेकिन स्वीकृति के समय लाभुक के पास पूर्व से वास भूमि उपलब्ध होने का पता लगता है।

ऐसे मामलों में आवास साफ्ट पर स्वीकृति के पूर्व वास भूमि की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाने का प्रविधान किया गया है। वैसे योग्य लाभुक जिनके पास वास भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा। राजस्व विभाग से वास भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वास भूमि क्रय करने की प्रक्रिया की जाएगी। जियो टैगिंग फिर से होगी आवास स्वीकृति के समय कई ऐसे भी लाभुक आ सकते हैं, जिनका निर्माणाधीन स्थल का फोटो आवास साफ्ट पर अपलोड नहीं हुआ हो। ऐसे लाभुकों के मामले में निर्माणाधीन स्थल का पुनः जियो टैगिंग कराया जाएगा।