बिहार में युवाओं के रोजगार पर संकट, विधान परिषद के बाद 3818 आईसीटी इंस्ट्रक्टर की नौकरी पर खतरा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar School Computer Teacher: एक ओर जहां युवाओं को रोज़गार के नए अवसर देने और नौकरियां बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर रोजगार हासिल कर चुके युवाओं के अचानक जॉबलेस होने की खबरें परेशान कर रही हैं।

बिहार विधान परिषद में भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के बीच अब राज्य के शिक्षा विभाग से युवाओं के लिए बुरी खबर आई है। केंद्र सरकार से बजट की स्वीकृति न मिलने के कारण सूबे के 3818 सरकारी स्कूलों में कार्यरत आईसीटी इंस्ट्रक्टर से तत्काल प्रभाव से काम लेना बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र से बजट अटका वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आवर्ती मद में राशि की स्वीकृति नहीं दी गई है। बजट में कटौती और स्वीकृति न मिलने के कारण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मेसर्स आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड को पत्र लिखकर आईसीटी इंस्ट्रक्टर की सेवाएं तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।