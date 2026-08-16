तीसरी सोमवारी से पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Youth Dead Body: सावन की तीसरी सोमवारी से पहले नगर थाना क्षेत्र में बाबा गरीबनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर रविवार को युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कांवरिया पथ के किनारे मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

पुलिस ने शुरू की जांच सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस युवक की पहचान कराने में जुटी है। शव मिलने की परिस्थितियों को लेकर पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है।