हफ्ते में 3 दिन 2532 KM चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस, बिहार को यूपी-राजस्थान और गुजरात से जोड़ेगी

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Amrit Bharat Express: बिहार के बरौनी और गुजरात के भुज के बीच भारतीय रेल नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रही है।

सप्ताह में तीन दिन चलने वाली यह ट्रेन समस्तीपुर को भी जोड़ेगी। नई रेल सेवा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए करीब 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

गुजरात के लिए सीधी ट्रेन

इससे समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के यात्रियों को गुजरात और पश्चिमी भारत की ओर आवागमन के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा।

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से 17:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 04:05 बजे बरौनी पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से 23:55 बजे रवाना होकर अगले दिन 13:15 बजे भुज पहुंचेगी। बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी।

पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। समस्तीपुर में ठहराव होने से जिले और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी इस लंबी दूरी की ट्रेन का लाभ मिलने की उम्मीद है। उक्त जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने दी।