बिहार में दुर्गा पूजा से पहले गाइडलाइंस जारी, 20 फीट से ऊंची नहीं होगी मूर्ति और पंडाल की ऊंचाई 40 फीट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Durga Puja Guidelines: आगामी दुर्गा पूजा एवं अन्य पूजा में मूर्ति और पंडालों की ऊंचाई और निर्माण में उपयोग किए जाने वाली सामग्री को लेकर निर्देश जारी किया गया है।

प्रदूषण पर्षद के निर्देश

बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद के सदस्य सचिव ने सभी जिले के डीएम को जारी पत्र में मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट रखने को कहा है। वहीं ऊपरी संरचना की अधिकतम ऊंचाई 40 फीट निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।