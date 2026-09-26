बीबोस के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह सस्पेंड, आय से अधिक संपत्ति का मामला

जागरण संवाददाता, मुजफफरपुर। आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के मामले में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के उप निदेशक व पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन विजय कुमार पांडेय ने निलंबन आदेश जारी किया है। पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में पिछले महीने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विभाग ने इसे भ्रष्टाचार एवं गैरकानूनी तरीके से अनुपातहीन धनार्जन का मामला माना है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, मगध प्रमंडल गयाजी बनाया गया है। इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके विरुद्ध आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही आदेश अलग से जारी होगा।

20 साल की सेवा में 24 भूखंड अर्जित और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप जिले के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अजय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी के अनुसार, करीब 20 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान उनके नाम पर 24 भूखंड खरीदे गए। इनमें तीन वर्ष की अवधि में ही 12 भूखंडों की खरीद का उल्लेख है।