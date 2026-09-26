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बीबोस के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह सस्पेंड, आय से अधिक संपत्ति का मामला

By Prem kumar Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 26 Sep 2026 06:55 PM (IST)

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के उप निदेशक व पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह को आय ...और पढ़ें

डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार। फाइल फोटो

डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार। फाइल फोटो

HighLights

  1. पूर्व DEO अजय कुमार सिंह आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित।

  2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक अपराध थाना में FIR दर्ज।

  3. 20 साल की सेवा में 24 भूखंड अर्जित करने का आरोप।

जागरण संवाददाता, मुजफफरपुर। आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के मामले में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के उप निदेशक व पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन विजय कुमार पांडेय ने निलंबन आदेश जारी किया है।

पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में पिछले महीने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विभाग ने इसे भ्रष्टाचार एवं गैरकानूनी तरीके से अनुपातहीन धनार्जन का मामला माना है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, मगध प्रमंडल गयाजी बनाया गया है। इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके विरुद्ध आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही आदेश अलग से जारी होगा।

20 साल की सेवा में 24 भूखंड अर्जित और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

जिले के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अजय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी के अनुसार, करीब 20 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान उनके नाम पर 24 भूखंड खरीदे गए। इनमें तीन वर्ष की अवधि में ही 12 भूखंडों की खरीद का उल्लेख है।

पटना, बेगूसराय, नालंदा और नोएडा में भूखंड, मकान और फ्लैट समेत कई परिसंपत्तियां अर्जित किए जाने की बात सामने आई है। प्राथमिकी के अनुसार, अजय कुमार सिंह ने पत्नी और पिता के नाम पर भी संपत्तियां खरीदीं।

बेगूसराय में उनके नाम पर करीब 20 भूखंड होने की जानकारी जांच में सामने आने की बात कही गई है। उनके पिता के किसान होने का भी उल्लेख प्राथमिकी में है। पटना में वर्ष 2020 में करीब नौ डिसमिल जमीन खरीदकर उस पर तीन मंजिला मकान बनाए जाने की जानकारी भी दर्ज है।

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