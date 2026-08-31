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इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर तकनीशियन कोर्स, छात्रों को मिलेगा सीधा रोजगार

By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 04:44 AM (IST)

Bihar Engineering Colleges: बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में अब उद्योग की मांग के अनुरूप सोलर तकनीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन ...और पढ़ें

तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फाइल फोटो

तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Engineering Colleges: बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में अब उद्योग जगत की मांग के अनुरूप नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

छात्रों के कौशल विकास और रोजगार की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोलर तकनीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन और बैट्री मेंटेनेंस जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स जोड़े जाएंगे।

विभागीय समीक्षा बैठक के बाद सभी तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बढ़ेगी मैकेनिक की मांग

बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए इनके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मैकेनिकों की जरूरत होगी।

तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ऑटोमोबाइल सेक्टर में सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तर्ज पर सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण सोलर पैनल मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी कुशल तकनीशियनों की भारी मांग पैदा हो रही है।

प्रमुख कंपनियों से साझेदारी

विभागीय निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ तकनीकी शिक्षण संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा।

इससे संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को व्यावहारिक और आधुनिक इंडस्ट्री प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक संस्थानों के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करने का फैसला लिया गया है।

ग्रीन एनर्जी पर जोर

संस्थानों के स्तर से एन्वायरनमेंटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेशन और पॉलीटेक्निक संस्थानों को आईएसओ प्रमाणीकरण दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सभी शैक्षणिक संस्थानों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे बिजली खपत घटेगी और संस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेंगे। सभी संस्थानों के लिए एनबीए व एनआईआरएफ मूल्यांकन अनिवार्य होगा और 44 राजकीय पॉलीटेक्निक के उत्कृष्टता केंद्रों की समीक्षा की जाएगी।