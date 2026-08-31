इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर तकनीशियन कोर्स, छात्रों को मिलेगा सीधा रोजगार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Engineering Colleges: बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में अब उद्योग जगत की मांग के अनुरूप नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

छात्रों के कौशल विकास और रोजगार की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोलर तकनीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन और बैट्री मेंटेनेंस जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स जोड़े जाएंगे।

विभागीय समीक्षा बैठक के बाद सभी तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बढ़ेगी मैकेनिक की मांग

बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए इनके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मैकेनिकों की जरूरत होगी।

तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ऑटोमोबाइल सेक्टर में सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तर्ज पर सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण सोलर पैनल मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी कुशल तकनीशियनों की भारी मांग पैदा हो रही है।