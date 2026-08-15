बदली जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था: मुजफ्फरपुर में सोमवार से पेपरलेस निबंधन, कहीं से भी कर सकते आवेदन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Paperless Land Registry: जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में सोमवार यानी 17 अगस्त से दस्तावेजों का निबंधन पूरी तरह पेपरलेस होगा।

राज्य स्तर पर तीसरे चरण के तहत 91 निबंधन कार्यालयों में यह डिजिटल व्यवस्था प्रभावी की जा रही है। जिला अवर निबंधक अजय कुमार के अनुसार यह नई व्यवस्था नागरिक-केंद्रित सेवा और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खो जाने का डर समाप्त पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से आम जनता को कई तरह की पुरानी परेशानियों और झंझटों से मुक्ति मिलेगी। जमीन के दस्तावेजों के नष्ट होने, चोरी होने या आग में जलने का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही कार्यालयों से दस्तावेजों की नकल निकालने में लगने वाला लंबा समय भी अब नहीं लगेगा।