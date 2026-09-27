मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों को झटका, बगहा-पाटलिपुत्र इंटरसिटी हाजीपुर तक सिमटी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बगहा से पाटलिपुत्र तक सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जिस ट्रेन से यात्री सीधे पाटलिपुत्र तक पहुंचते थे, उसकी सेवा इन दिनों हाजीपुर तक सिमट गई है।

अपने ही रैक की कमी के कारण बगहा-पाटलिपुत्र फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस कई दिनों से पाटलिपुत्र के बजाय हाजीपुर में ही टर्मिनेट की जा रही है। इससे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के यात्रियों को बीच रास्ते में उतरकर आगे की यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

रैक की कमी बनी बड़ी बाधा रेल सूत्रों के अनुसार, ट्रेन संख्या 15201/15202 पहले नरकटियागंज तक ही संचालित होती थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या और लगातार मांग को देखते हुए रेलवे ने इसे बगहा से चलाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही सेवा के लिए चार अतिरिक्त रैक की व्यवस्था की गई थी। अब रैक की उपलब्धता ही ट्रेन के नियमित संचालन में बाधा बन रही है।

आधे रैक दूसरे मंडल में भेजे जा रहे सूत्रों के मुताबिक, ट्रेन का पूरा रैक रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है। रैक का कुछ हिस्सा दूसरे मंडल में भेजे जाने के कारण पर्याप्त कोच उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेन को पाटलिपुत्र तक ले जाने के बजाय हाजीपुर में ही टर्मिनेट करना पड़ रहा है।