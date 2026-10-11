यूपी के गाजीपुर में करोड़ों की ठगी कर भागे संतोष यादव समेत दो का मुजफ्फरपुर से अपहरण, एक बदमाश भी दबोचा गया

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Anjali Foundation Gazipur: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित अंजली फाउंडेशन के नाम पर निवेशकों के करोड़ों रुपये ठगने और दफ्तर बंद कर फरार चल रहे संतोष कुमार यादव व उसके एक साथी का मुजफ्फरपुर के रामदयालु-भिखनपुरा इलाके से अपहरण कर लिया गया है।

हथियारबंद बदमाशों ने किया अगवा स्कॉर्पियो समेत दो लग्जरी वाहनों में सवार होकर आए करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने दोनों को जबरन अगवा कर लिया। गाड़ी में बिठाए जाने के दौरान जब उन्होंने 'बचाओ-बचाओ' कहकर शोर मचाया, तो आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े।

साहस दिखाने पर तान दिए हथियार स्थानीय लोगों ने भारी साहस दिखाते हुए बदमाशों का विरोध किया, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लोगों पर हथियार तान दिए। इसके बावजूद सतर्क लोगों ने एक आरोपित को दबोच लिया। अपने साथी के पकड़े जाने पर घबराए बदमाश तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में संतोष और उसके साथी रतन कुमार को अगवा कर फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने की पिटाई साथी के पकड़े जाने पर गुस्साए लोगों ने दबोचे गए आरोपित की जमकर धुनाई कर दी, जिससे इलाके में अफरातफरी और गहमागहमी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से आरोपित को सुरक्षित बचाकर हिरासत में ले लिया। गाजीपुर में दर्ज हैं कई मुकदमे सदर थाने पर लाकर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसकी पहचान यूपी के देवेंद्र देवचंद सिंह यादव के रूप में हुई। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि संतोष यादव ने गाजीपुर और आसपास के जिलों के लोगों से करोड़ों रुपये का निवेश कराया था और फिर दफ्तर बंद कर फरार हो गया था।