तिरहुत स्नातक सीट से JDU के अभिषेक झा होंगे NDA समर्थित उम्मीदवार, 5 को करेंगे नामांकन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Tirhut Graduate Constituency MLC Election: बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है।

रविवार को मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में आयोजित गठबंधन की बैठक में जदयू प्रत्याशी ई. अभिषेक झा की उम्मीदवारी पर सहमति बनी। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने उनका समर्थन किया।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी

चुनावी अभियान को गति देने के लिए बैठक में संयुक्त रूप से रणनीति बनाई गई। इस मौके पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चुनाव प्रभारी सिद्धार्थ पटेल, विधायक कोमल सिंह, अजय कुशवाहा, बेबी कुमारी, आदित्य कुमार और अजीत कुमार मौजूद रहे। इनके अलावा पूर्व सांसद अजय निषाद और पूर्व मंत्री रामसूरत राय भी शामिल हुए।