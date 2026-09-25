तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की बजी डुगडुगी, 38 बूथों पर डाले जाएंगे वोट

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Tirhut Graduate Constituency: बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बाद पूरे जिले में चुनावी कसरत शुरू हो चुकी है।

तैयारियों की समीक्षा को लेकर सीतामढ़ी के डीएम तनय सुल्तानिया ने बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

38 बूथों पर वोटिंग

डीएम ने मतदाता सूची के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 दिसंबर 2025 तक तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 36,986 और शिक्षक क्षेत्र में 1,684 मतदाता दर्ज हैं।

फिलहाल मतदाता सूची के सतत अद्यतीकरण की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। वोटरों की सहूलियत के लिए डुमरा और रुन्नीसैदपुर में एक-एक सहायक बूथ बनाने का प्रस्ताव है, जिसके बाद स्नातक चुनाव के लिए कुल 38 (22 मूल व 16 सहायक) और शिक्षक चुनाव के लिए 17 मतदान केंद्र तय किए गए हैं।