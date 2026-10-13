मुजफ्फरपुर में मात्र ₹10 हजार में लगेगा 2 KW का सोलर पैनल, मिलेगी ₹98 हजार की सब्सिडी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ घर-घर तक पहुंचाने के लिए बिजली विभाग की ओर से रामदयालु स्थित सर्किल आफिस, मिस्काट समेत कई जगहों पर तीन दिवसीय सोलर मेले का आयोजन किया गया है।

मेले में उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने, सरकारी सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। पहले दिन कई उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया।

सब्सिडी के बाद उपभोक्ता के मात्र 10 हजार रुपये खर्च

विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश ने बताया कि दो किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी के बाद उपभोक्ता को मात्र 10 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रविधान है।