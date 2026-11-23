संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। विशेष पुलिस टीम ने एक लाख रुपये की इनामी महिला माओवादी विनीता भारती उर्फ स्वेता उर्फ अनिता उर्फ प्रतिमा उर्फ कल्पना को बेगूसराय से गिरफ्तार किया है।

वह नार्थ जोन की हार्डकोर माओवादी रही है। मूल रूप से वह दरभंगा जिले के बहेरी थाना क्षेत्र के लालपुर शिवराम की रहने वाली है। लेकिन स्थाई तौर पर वह मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के महुली में रह रही थी।

लेकिन गिरफ्तारी से बचने को लगातार ठिकाना बदल रही थी। ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने सोमवार की शाम प्रेस कांफ्रेंस में महिला माओवादी की गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया गया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले में वांछित एवं फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना में 2017 में दर्ज एक मामले में वांछित महिला माओवादी विनीता भारती उर्फ स्वेता उर्फ अनिता उर्फ प्रतिमा उर्फ कल्पना की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही थी।