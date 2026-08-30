मुंगेर में गंगा नदी के तट पर मिले 2 अज्ञात शव, नेपाल की बाढ़ में बहकर आने की आशंका

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जलप्रलय के बाद नदियों में शव बहकर आने की घटनाओं के बीच रविवार को सिंघिया दास टोला के समीप गंगा नदी के तट पर दो अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

ग्रामीणों ने गंगा की तेज धारा में शवों को बहते देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस नहीं पहुंची तो सफियासराय थाना प्रभारी संजीत कुमार मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दोनों शवों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी है। थानाध्यक्ष एवं ग्रामीणों ने बताया कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी की तेज धारा में शव बहते दिखाई देने की चर्चा है।

सिंघिया दास टोला के गंगा तट पर भी शव मिलने से नदी किनारे बसे लोगों में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के बढ़े जलस्तर और तेज बहाव के बीच इस तरह की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।