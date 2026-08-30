मुंगेर में गंगा नदी के तट पर मिले 2 अज्ञात शव, नेपाल की बाढ़ में बहकर आने की आशंका
मुंगेर के सिंघिया दास टोला गंगा घाट पर दो अज्ञात शव मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।
HighLights
मुंगेर के सिंघिया दास टोला गंगा घाट पर दो शव मिले।
शवों की पहचान नहीं हो सकी, पुलिस जांच में जुटी।
नेपाल बाढ़ से बहकर आने की आशंका, ग्रामीणों में भय।
संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जलप्रलय के बाद नदियों में शव बहकर आने की घटनाओं के बीच रविवार को सिंघिया दास टोला के समीप गंगा नदी के तट पर दो अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
ग्रामीणों ने गंगा की तेज धारा में शवों को बहते देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस नहीं पहुंची तो सफियासराय थाना प्रभारी संजीत कुमार मौके पर पहुंची।
स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
दोनों शवों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी है। थानाध्यक्ष एवं ग्रामीणों ने बताया कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी की तेज धारा में शव बहते दिखाई देने की चर्चा है।
सिंघिया दास टोला के गंगा तट पर भी शव मिलने से नदी किनारे बसे लोगों में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के बढ़े जलस्तर और तेज बहाव के बीच इस तरह की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
हालांकि सिंघिया दास टोला घाट पर मिले दोनों शव नेपाल की बाढ़ में बहकर आने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से गंगा नदी में निगरानी बढ़ाने और शवों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
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