कचरा फैलाने से रोका तो घोंपा चाकू, बिहार के मुंगेर में महिला दुकानदार पर जानलेवा हमला; पड़ोसी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मुंगेर। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के फौजदारी बाजार में रविवार की सुबह मामूली विवाद में पड़ोसी युवक ने किराना दुकानदार महिला के पेट में चाकू घोंप दिया।

अचानक हुए हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने स्वजन के सहयोग से उसे सदर अस्पताल पहुंचाया।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपित युवक हरिया को हिरासत में ले लिया है। घायल महिला गोपाल साह की पत्नी वीणा देवी है। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान वीणा ने पुलिस को बताया कि वह घर के बाहर किराना दुकान चलाती है।

आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला हरिया आए दिन उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता था। इसके अलावा दूसरे स्थानों से कूड़ा उठाकर उसके घर के बरामदे में फैला देता था। युवक की इन हरकतों से परिवार परेशान था।

समझाने पर भड़का, कर दिया हमला रविवार सुबह भी हरिया ने कथित तौर पर महिला के घर का दरवाजा बंद कर दिया और कूड़ा फैलाया। वीणा ने उसे समझाने की कोशिश की। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने हरिया से कहा कि बेटा, ऐसा काम क्यों करते हो।

इसी बात पर वह तैश में आ गया और महिला से बहस करने लगा। देखते ही देखते युवक ने चाकू निकाल लिया और वीणा के पेट में वार कर दिया। अचानक हुए हमले से महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी। आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।