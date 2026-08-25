मुंगेर में ट्रांसजेंडर सिपाही अवंतिका की मौत की जांच जारी, 5 महिला सिपाहियों की भी बिगड़ी तबीयत

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। बीसैप-9 में प्रशिक्षण ले रही ट्रांसजेंडर सिपाही अवंतिका सिंधु की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह, इसका खुलासा पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद होगा।

मामले में जमालपुर थाना में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्य, बरामद मोबाइल के काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) और एफएसएल टीम की जांच रिपोर्ट को पुलिस जांच का आधार बनाया गया है।