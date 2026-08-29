'मैं सुधरना चाहता हूं...', मुंगेर में किशोर ने कट्टा सौंपकर पुलिस के सामने किया सरेंडर

संवाद सहयोगी, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। उम्र अभी छोटी है, लेकिन कदम अपराध की ओर बढ़ चुके थे। हाथ में कट्टा था और सामने पुलिस का थाना।

शनिवार की शाम शामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का किशोर इसी हालत में थाना पहुंचा। पुलिसकर्मी भी उसे देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गए।

शामपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का किशोर उम्र (लगभग 16) बिना किसी दबाव के हाथ में थाम रखा देसी कट्टा थानाध्यक्ष को सौंप दिया और कहा- सर, मैं सुधरना चाहता हूं।

उसकी यह बात केवल एक किशोर की स्वीकारोक्ति नहीं थी, बल्कि अपराध की राह से लौटकर नई जिंदगी शुरू करने की उसकी इच्छा भी सामने आ गई।

किशोर ने पुलिस को बताया कि वह गलत रास्ते पर बढ़ रहा था। अब वह अपराध से दूर होकर अपने जीवन को सुधारना चाहता है।

थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए यह घटना सामान्य नहीं थी। आमतौर पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जाती है, लेकिन यहां एक किशोर खुद हथियार लेकर पुलिस के दरवाजे पर पहुंचा था। उसने अपने हाथों से कट्टा सौंपकर आत्मसमर्पण किया। किशोर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।