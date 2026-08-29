80 रुपये के उधारी ने ली जान: जमुई में दुकान का बकाया मांगने पर मारपीट, महिला की मौत 

जागरण संवाददाता, जमुई। मलयपुर थाना क्षेत्र के पतौना पहाड़ के पास अवस्थित दुकान का बकाया पैसा मांगने को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि 1:00 बजे मृतका महिला के शव को सदर अस्पताल लाया गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

इसके बाद शनिवार की सुबह सदर अस्पताल पहुंची मलयपुर थाना की पुलिस द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी कर महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और घटना की जांच में जुट गई है।

मृतका की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव निवासी लक्ष्मी पंडित की पत्नी मंजू देवी के रूप में हुई है। वह पतौना पहाड़ स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान पिछले करीब छह वर्षों से चला रही थी।

मृतका के पुत्र मंटू पंडित ने मारपीट और हत्या का आरोप इंद्रेदेव मांझी के पुत्र रामू मांझी पर लगाया है, जबकि गाली- गालौज व धमकी देने का आरोप शंभु मांझी पर लगाया है।

पुलिस घटना के हर पहलुओं पर बारीकी से जांच- पड़ताल में जुटी हुई है। मृतका के पुत्र मंटू पंडित ने बताया कि उनकी मां पिछले छह वर्षों से पतौना पहाड़ के पास जनरल स्टोर का दुकान चला रही है वे भी मां के साथ दुकान चलाते हैं।

80 रुपया था उधार पड़ोसी रामू मांझी द्वारा काफी दिन पहले 80 रुपया का उधार समान खरीदा था, फिर कुछ सामान खरीदने आया तो उससे बकाया पैसे की मांग की गई। इसी दौरान रामू मांझी द्वारा गाली- गलौज व धक्का- मुक्की किया जाने लगा।