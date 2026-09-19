तारापुर में 33 स्थानों पर स्थापित होंगी मां दुर्गा की प्रतिमाएं, DJ पर लगा सख्त बैन

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। दुर्गापूजा को को लेकर शनिवार को अनुमंडल सभागार में शांति समिति की बैठक एसडीओ महेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछले वर्ष की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर इस बार आवश्यक सुधार को लेकर सुझाव लिए गए।

अनुमंडल क्षेत्र में 33 स्थानों पर प्रतिमा स्थापित होने को देखते हुए तिलड़िहा में भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। पूजा समितियों ने श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराने और सड़क किनारे मिट्टी भराने की मांग रखी।

डीजे बजाने और अश्लील गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध बैठक में डीजे बजाने और अश्लील गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। सभी पूजा समितियों का वाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। एसडीओ ने पंडालों के समीप पर्याप्त पानी, सुरक्षित बिजली व्यवस्था और अग्निशमन इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। बिजली व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।