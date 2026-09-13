दक्षिणी मुंगेर को मिलेगी नई रफ्तार, 15 KM नई सड़क से घटेंगी दूरियां; 17 से अधिक गांवों को सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, मुंगेर। जिले के दक्षिणी मुंगेर क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चार दिन पूर्व शिलान्यास किया।

लखनपुर पानी टंकी से सरौन, मकवा, नवटोलिया, मुजफ्फरगंज, खंडबिहारी, भूसीचक-बौखरा होते हुए भोमासी पुल तक सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर 58.01 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सड़क निर्माण पूरा होने के बाद यह मार्ग दक्षिणी मुंगेर के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा।

इससे असरगंज, हवेली खड़गपुर और तारापुर क्षेत्र के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। परियोजना की खासियत यह है कि सड़क दोनों ओर प्रमुख मार्गों से सीधे जुड़ेगी। लखनपुर पानी टंकी के पास यह अजगैबीनाथ-तारापुर मुख्य पथ से जुड़ेगी, जबकि दूसरी ओर भोमासी पुल के समीप बरियारपुर-खड़गपुर मुख्य पथ में मिलेगी।

इससे रास्ते में पड़ने वाले कई ग्रामीण इलाकों को प्रमुख सड़क नेटवर्क से सीधा संपर्क मिलेगा। नई सड़क से दूरी के साथ सफर का समय भी घटने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। परियोजना पूरी होने पर दक्षिणी मुंगेर की सड़क व्यवस्था को एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। सड़क से मिलेगा बेहतर विकल्प यह सड़क वर्तमान खड़गपुर-तारापुर मुख्य पथ का पूर्ण विकल्प नहीं, बल्कि उसका महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बनेगी। स्थानीय और क्षेत्रीय यातायात के इस मार्ग पर स्थानांतरित होने से खड़गपुर-तारापुर सड़क पर दबाव कम होने की संभावना है।

हालांकि, यातायात में कितनी प्रतिशत कमी आएगी, इसका वास्तविक आकलन सड़क चालू होने के बाद ट्रैफिक सर्वे से ही संभव होगा। भविष्य में अजगैबीनाथ धाम क्षेत्र में प्रस्तावित एयरपोर्ट विकसित होने पर यह मार्ग दक्षिणी मुंगेर को वहां की कनेक्टिविटी से जोड़ने में भी उपयोगी साबित हो सकता है। बाढ़ जैसी आपदा के समय वैकल्पिक सड़क नेटवर्क के रूप में इसका महत्व और बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई यह परियोजना सिर्फ 15 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की योजना नहीं, बल्कि दक्षिणी मुंगेर में आवागमन का नया विकल्प तैयार करने वाली परियोजना है।