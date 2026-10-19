'2030 तक बिहार में ही मिलेगा मजदूरों को रोजगार', मुंगेर में CM सम्राट चौधरी का बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, मुंगेर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के लिए वह अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे।

उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार का कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाने को मजबूर नहीं हो। बिहार में ही लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि, बेहतर रोजगार, व्यापार या उच्च पद के अवसर मिलने पर युवा दूसरे राज्यों में जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री सोमवार को नवरात्र की नवमी तिथि पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत कहुआ गांव पहुंचे थे। यहां तारापुर विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक वासुकी राय के नाम पर स्थापित खेल मैदान में आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शामिल हुए।

उन्होंने विजेता व उपविजेता टीम के कप्तानों को ट्रॉफी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तारापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। अगले दो महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि वासुकी राय के नाम पर स्थापित यह खेल मैदान क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्रदान करेगा। 211 डिग्री कॉलेज शुरू किए मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले राज्य में महज 272 कॉलेज थे। उन्होंने 15 जुलाई 2026 को राज्य में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज शुरू किए।