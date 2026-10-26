गोड्डा-रांची एक्सप्रेस से शराब की खेप बरामद, टॉयलेट की छत में छिपाकर हो रही थी तस्करी  

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। रेलवे सुरक्षा बल की अपराध खुफिया शाखा (सीआईबी) ने गोड्डा-रांची एक्सप्रेस में छापेमारी कर 232 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब बरामद की है।

जब्त शराब की कुल मात्रा 41 लीटर 760 मिलीलीटर है। इसकी अनुमानित कीमत 32480 रुपये बताई गई है। शराब जनरल कोच के शौचालय की छत के ऊपर प्लाईवुड में छिपाकर रखी गई थी।

सूचना के आधार पर आइपीएफ एसके सुधा के नेतृत्व में सीआईबी टीम भागलपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई और तलाशी अभियान चलाया।

इस दौरान कांस्टेबल रवि की नजर पिछले जनरल कोच के शौचालय की छत पर छिपे सामान पर पड़ी। वीडियोग्राफी के बीच प्लाईवुड खोलने पर व्हिस्की के 180 मिलीलीटर वाले 232 टेट्रा पैक मिले।

आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने शराब के बारे में जानकारी नहीं दी। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए भी कोई यात्री तैयार नहीं हुआ। इसके बाद कांस्टेबल रवि और कन्हैया कुमार की मौजूदगी में जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई।