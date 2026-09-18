मुंगेर की जमालपुर-रतनपुर रेलवे सुरंग में दरार-कंपन की सूचना पर हड़कंप, पटना से दौड़ी पहुंची NDRF

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर-रतनपुर स्टेशन के बीच दोनों रेल सुरंग में शुक्रवार को अचानक सुरक्षा जांच शुरू होने से रेल महकमे में हलचल मच गई। पुरानी रेल सुरंग में दरार और कंपन महसूस होने की सूचना पर पटना से एनडीआरएफ की टीम जमालपुर पहुंची।

आरपीएफ के साथ टीम ने पुरानी के साथ नई सुरंग का भी बारीकी से निरीक्षण किया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि विभागीय स्तर पर पुरानी सुरंग में कुछ स्थानों पर दरार दिखाई देने और कंपन महसूस होने की सूचना मिली थी।

सूचना की वास्तविकता और सुरंग की सुरक्षा स्थिति परखने के लिए टीम भेजी गई। आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने पहले पुरानी सुरंग का निरीक्षण किया। इसके बाद नई सुरंग की भी गहन जांच की गई।